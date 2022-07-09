Kurban Bayramı'nda bankalarda finansal işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Kurban bayramında bankaların kaç gün kapalı olduğunu araştırıyor. Bayram tatili nedeniyle pek çok kurum kapalı olurken "Bayramda bankalar açık mı?" sorusu gündeme geldi. Bu sene bayram tatili uzatılarak 9 güne çıkarıldı. Buna göre Kurban bayramında bankalar kaç gün kapalı? İşte detaylar...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bu sene Kurban Bayramı Temmuz'un 9-12 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramda ödeme yapmak veya para göndermek isteyen vatandaşlar bankaların kaç gün tatil olduğunu öğrenmek istiyor.

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR KAÇ GÜN KAPALI?

2022 yılı Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9 gün oldu. Bankalar, resmi tatilin bitimi olan Temmuz'un 18'inde Pazatesi günü açılacak.

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak.

Bu süreçte para göndermek isteyen kişiler FAST işlemi ile gönderim yapabilecekler.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin bittiği gün yapılabilecek.