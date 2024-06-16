Bayramda camiler doldu taştı

Kurban Bayramı başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, vatandaşlar namaz için camileri doldurdu.

İSTANBUL

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte söz konusu camilere gelmeye başladı.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, çoğunluğu turist olan az sayıda katılımcı namaz için Ayasofya Meydanı'na geçti.

Katılımcılar camilerin dışında beraberinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

ANKARA

Başkentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için Kocatepe ve Hacı Bayram gibi camiler başta olmak üzere camilere akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentte bayram namazı 05.54'te kılınırken vatandaşlar bayram namazı için Kocatepe ve Hacı Bayram gibi büyük ve simge camilere gelerek namazlarını eda etti. Camilerde bayram namazı öncesinde sohbet gerçekleştirildi ve bayram namazının nasıl kılındığı cemaate hatırlatıldı. Namazın kılınmasının ardından ise hutbe okundu.

KARS

Kars'ta Sultan Alparslan Camisi'ne gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılıp bayramlaştı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta Kurban Bayramı namazında camiler doldu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazını İbrahim Halilullah Camii'nde kıldı. Kars'ta vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kılarken, namazlarını kılan vatandaşlar ise cami çıkışında bayramlaştı.

Öte yandan Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri de bayram namazını Evliya Cami de kıldı.

VAN



Van'da sabahın erken saatlerinde tarihi Hüsrev Paşa Camii'ne akın eden vatandaşlar, tekbirler eşliğinde Kurban Bayramı namazını kıldı.

Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden biri olan Van'da, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer alan ve Van Kalesi güneyinde Eski Van Şehri olarak bilinen Orta Kapı Mahallesi'nde yer alan Hüsrevpaşa Camii'ne gelen vatandaşlar, cami imam hatibi öncülüğünde getirilen tekbirlerin ardından bayram namazı kıldı. Vatandaşlar namaz sonra birbirleri ile bayramlaştıktan kurbanlarını kesmeye gittiler.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Kurban Bayramı namazı kılındı. "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Namazdan sonra vatandaşlar bayramlaştı.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurban bayramın ilk gününde vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde aylar sonra heyecanla beklenen Kurban Bayramı'nda vatandaşlar namazda buluştu. Yüksekova'nın Pizok TOKİ Cami'sinin imamı, günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Cami İmamı vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmasının ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler.

IĞDIR

Türkiye'de ilk Kurban Bayramı namazı ülkenin doğusundaki Iğdır ilinde sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerindeki camilerde cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki camilerde cemaat bir araya gelerek Kurban Bayramı namazını kıldı. Ülkede ilk Kurban Bayramı namazı ise Iğdır'da kılındı. Sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelen Iğdırlılar saat 05:10'u gösterince namaza durdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaşarak birbirlerinin bayramını kutladı. Namazın ardından cemaat, hayır dualarıyla birlikte kurban kesim alanlarına doğru hareket etti.

SAMSUN

Samsun'da Kurban Bayramı sabahında camiye giden vatandaşlar bayram namazını huşu içinde eda etti.

Kurban Bayramı heyecanı ilk olarak camilerde başladı. Samsun'da sabah erken saatlerde İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye giden vatandaşlar, burada bayram namazını kıldı. Tekbirlerin getirildiği, duaların okunduğu bayram namazı sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Namaza gelen vatandaşlar ise bayramın neşe, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini ifade ettiler.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Kurban Bayramı sabahında binlerce kişi namaz kılmak için saf tuttu.

Kurban Bayramı nedeniyle başta Mezarlık Camii olmak üzere tüm camiler doldu taştı. Mezarlık Camii'nin iç kısmının yanı sıra bahçenin tamamı doldu. İnsan selinin yaşandığı camide kılınan bayram namazı sonrasında bayramlaşan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bir biriyle bayramlaşan vatandaşlar kurbanlıklarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere geldi. Hızırbey Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak, bayram namazını kıldı.

SAKARYA

Sakarya'da bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta Kurban Bayramı coşkusu yaşandı. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Vaazların ardından bayram namazı kılındı. Vatandaşlar adeta camilere sığmadı. Yoğun katılım gösterilen bayram namazı kılınarak tekbirler getirildi.

ERZURUM

Erzurum'un Uzundere ilçesinde camilere gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılıp bayramlaştı.

MARDİN

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 825 yıllık tarihi Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılıp bayramlaştı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'ne gelen bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kıldı.

NİĞDE

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar El Kuddüs Camisine gelerek bayram namazını kıldı.

ADANA

Adana'da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

KİLİS

Kilis'te bazı vatandaşlar Kurban bayramı namazını Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde kıldı.

SİİRT

Siirt'te camilere gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kılıp bayramlaştı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Alibey Camisi'ne gelen bazı vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kıldı.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde Kurban Bayramı namazı kılındı. Sabahın erken saatlerinde camiye akın edenler, bayram namazını eda etti. Hutbeyi dinleyen cemaat, dua edilmesinin ardından bayramlaştı.

HATAY

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat Depremlerinin ardından onarılarak ibadete açılan Sarımiye Camisi'nde bayram namazını kıldı.

KAYSERİ

Kayseri'de Kurban Bayramı namazı için Kocasinan ilçesinde bulunan Garipdost Camisi'ne gelen vatandaşlar bayram namazını kıldı.