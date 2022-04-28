Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre günlerdir etkisini gösteren sıcak hava, bazı bölgelerde yerini yağışa bırakıyor. Özellikle önümüzdeki 4-5 gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış görülecek. Peki Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı kaydedildi.

Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta 4-5 gün boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yağış geliyor. Özellikle pazar günü Güneydoğu Anadolu'da; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin dolaylarında su baskınları görülebilir.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Güncel hava haritasına göre bayramın ilk gününde Marmara ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterirken Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yağışlar etkisini gösterecek.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU