Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük haritalı hava durumu

Meteoroloji'nin yeyımladığı hava durumu raporuna göre; İstanbul ve Ankara'da bayram boyunca yağış bekleniyor. Temmuz sıcaklarının iyiden iyiye kendini göstermeye başladığı bu günlerde batı kesimlerde sıcaklıkların azalarak yerini yağışa bırakması bekleniyor. Buna göre Bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir için 5 günlük haritalı hava durumu

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre; Kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bayram süresince yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Bayramın 1. Günü (9 Temmuz 2022 Cumartesi): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 2. Günü (10.07.2022 Pazar): Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 3. Günü (11.07.2022 Pazartesi): Karadeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 4. Günü (12.07.2022 Salı): Yağışların Karadeniz Bölgesi'nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Kurban Bayramının 3. gününe kadar yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Çok kuvvetli olması beklenen yağışlar Pazar sabah 03.00'ten öğlene kadar etkisinİ gösterecek.

İstanbul'da yağışlı havanın bayramın dördüncü gününden itibaren kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da bayramın birinci ve ikinci günü aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramda Ankara'da yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de il genelinde bayram boyunca güneşli hava hakim olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.