Bayramda marketler açık mı, hangi marketler açık? 2023 Ramazan Bayramı BİM, A101, Migros, ŞOK market çalışma saatleri

Ramazan Bayramı'nda marketlerin açık olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bayramda ihtiyaçları kapsamında alışveriş yapmak isteyenler, 'Bayramda marketler açık mı? Bugün hangi marketler açık?' gibi sorulara cevap arıyor. Marketlerin çalışma saatleri, bayram günleri değişiklik gösteriyor. Peki BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatleri kaç? İşte Bayramda marketlerin çalışma saatleri

BUGÜN HANGİ MARKETLER AÇIK?



Zincir marketlerden Ramazan Bayramı'nda açık veya kapalı olup olmadıklarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?



Marketlerin çalışma saatleri, bayram günleri değişiklik göstermektedir.

A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır.

Geçtiğimiz bayramlara dikkate alındığında zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken 2 ve 3. günü hizmet vermeye devam etmişti.

BİM, A101, ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM market Ramazan Bayramı'nın birinci günü kapalı olacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101, Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacak. A101, bayramınikinci ve üçüncü günü normal çalışma saatlerinde açık olacak.

ŞOK marketler Ramazan Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.