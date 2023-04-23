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Bayramda metrobüs çilesi... Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı

Sefaköy'de bir metrobüs arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Bayramda metrobüs çilesi... Vatandaşlar yürümek zorunda kaldı
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Bayramlaşma ziyaretlerini gerçekleştirmek ya da gezmeye gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, bayram nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Bu sabah saatlerinde ise metrobüsü tercih eden vatandaşlar, perişan oldu. Sefaköy'de bir metrobüs, bilinmeyen bir nedenle arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı. Bitmeyen metrobüs çilesini, o anlarda bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların arızalanan metrobüsten inerek yol boyu yürüdükleri görüldü.

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