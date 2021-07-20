20 Temmuz 2021 Salı 13:47 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 13:47

Kurban Bayramı, tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanıyor. Bayramda dışarıda yemek isteyen veya kafede zaman geçirmek isteyen kişiler "Bayramda yemek yerleri açık mı? Bayramda restoranlar, lokanta ve kafeler açık mı?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar Bayramda yemek yerleri, restoran ve kafelerin açık olup olmadığına dair detaylı bilgi.

BAYRAMDA YEMEK YERLERİ AÇIK MI?

Kurban Bayramının ilk günü bazı işletmeler çalışanlarına izin verdiği için kapalı olabiliyor. Ancak genel olarak sokağa çıkma kısıtlaması bulunmadığı için bayramda yemek yerleri, restoran ve kafeler bayramda açık olacak.

TÜM KAPALI ALANLARDA MASKE VE MESAFE KURALI GEÇERLİ

Kovid-19 salgını tedbirleri ile kutlanacak bayram süresince, halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1.5 metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacak.

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.