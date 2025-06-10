İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2025 Salı / 14 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2308
  • EURO
    44,7545
  • ALTIN
    4199.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bayramda suçlulara geçit yok: 513 gözaltı...

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın son gününde yapılan kapsamlı denetimlerde 205'i aranan şahıs olmak üzere toplam 513 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

AA10 Haziran 2025 Salı 09:58 - Güncelleme:
Bayramda suçlulara geçit yok: 513 gözaltı...
ABONE OL

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın dördüncü günü yapılan denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde, dün kent genelinde iki aşamalı olarak "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1414 personelin katılımıyla yapılan sabit yol uygulamasına, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1341 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 205 şüphelinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 63 fişek ile 782 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 175 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yerine işlem uygulanıp, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosiklet kontrol edildi. 1471 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, toplam 1 milyon 16 bin 969 lira trafik cezası kesildi.

  • İstanbul Denetimleri
  • Gözaltılar
  • Suç Unsurları

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.