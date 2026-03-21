Bayramda yola çıkacakların dikkatine! Kara yollarında yol çalışmasında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yarın (pazar) gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde aydınlatma sistemindeki çalışmalar sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerindeki Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu yolunun 3-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin, Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle tünel trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde sürdürülen heyelan çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı Şehir Geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerindeki (Taraklı-Vezirhan istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma, tek şeritten kontrollü izin veriliyor.