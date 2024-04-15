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Bayramı zehir ettiler! Şişli belediye başkanı onlarca kişiyi işten çıkardı

Şişli Belediyesi'nin CHP'li belediye başkanı Resul Emrah Şahan, Ramazan Bayramı arifesinde 48 işçiyi sebep göstermeden işten çıkardı. Düdük çalıp Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tepki gösteren 48 işçi işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlattı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Bayramı zehir ettiler! Şişli belediye başkanı onlarca kişiyi işten çıkardı
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Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden belediyedeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlattı.

Bina önünde bir araya gelen gruptakiler, çeşitli sloganlar attı. Düdük çalıp Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tepki gösteren bu kişiler, işlerine geri dönmek istediklerini belirtti.

Genel İş İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, burada yaptığı konuşmada, işten çıkartılan belediye çalışanlarının demokratik haklarını kullanıp işe dönüşleri için eylem başlattıklarını söyledi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın hiçbir gerekçe göstermeden 48 kişinin işine arife günü son verdiği ifade eden Yiğit, "Kimseyi işsiz, aşsız bırakmak doğru değil. Bugün gelir gelmez ilk işleri de 48 arkadaşımızın iş akdini feshetmek oldu. Bu doğru bir yöntem değil. Biz, buradan sesleniyoruz. Başta Sayın Belediye Başkanımıza ya da ona bu talimatı veren her kimse bilemiyorum. Bir an önce gelip mağdur olan arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmesi, işlerine iadesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu işçilerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

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