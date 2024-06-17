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  • Bayramın 2. gününde acı bilanço! 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi yaralandı
Güncel

Bayramın 2. gününde acı bilanço! 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi yaralandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 2. gününde 726 trafik kazası meydana geldiği, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 295 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Bayramın 2. gününde acı bilanço! 11 kişi hayatını kaybetti, bin 295 kişi yaralandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bayram tatilinin ikinci günü 16 Haziran Pazar 24 saatlik sürede 726 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Yerlikaya, bu kazalarda 11 kişinin hayatını kaybettiğinin, 1295 kişinin ise yaralandığının bilgisini verdi.

Ekiplerin, 289 bin 700 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya, 18 bin 889 aracı hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 2 gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 16 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 716 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun."

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