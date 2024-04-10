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Bayramın birinci günü İstanbul'da trafik kilit

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Bayramın birinci günü İstanbul'da trafik kilit
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Kentte bayram nedeniyle yakınlarının yanına giden vatandaşlar ile güzel havayı fırsat bilip gezenler dolayısıyla trafikte bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu. Tünelin bu yakadaki çıkışından Kartal'a kadar trafik akışı yoğun seyrediyor.

TEM otoyolunda, Ataşehir ile Sancaktepe arasında çift yönlü olmak üzere ve Sultanbeyli'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Ataşehir mevkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunda ise Göztepe ile Kartal arasında her iki yönde sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor.

Ümraniye TEM bağlantı yolunda, Kayışdağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik dikkati çekiyor.

- MECİDİYEKÖY'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Anadolu Yakası istikametinde Zeytinburnu, Haliç Köprüsü ve Halıcıoğlu mevkisinde, Bayrampaşa O-3 karayolu Aksaray istikametinde trafik yoğun seyrediyor.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nden sahile bağlanan yol ile sahil yolunda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor.

Ayrıca, toplu ulaşım istasyonlarında ise çok fazla yoğunluk meydana gelmediği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

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