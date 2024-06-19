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Bayramın dördüncü gününde kurban pazarları toplanıyor

İstanbul'da bayramın 4. gününde boşalan kurban pazarlarında satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 14:51 - Güncelleme:
Bayramın dördüncü gününde kurban pazarları toplanıyor
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Kent genelinde kurbanlık satışı için bugün ikindi vaktine kadar tanınan sürenin bitmesine saatler kala kurabanlıklarını bitirenler yola çıkma hazırlığı yaptı.

Elinde kurbanlık kalan bazı besiciler son saatlere kadar satışa devam etti. Bazı satıcılar ise ellerinde kalan hayvanlarını araçlara bindirip memleketlerine dönmek üzere yola çıktı.

Bahçelievler, Sultangazi, Ümraniye, Maltepe ve Kartal gibi bir çok yerde boşalan pazar alanlarında, belediye ekiplerince iş makinaları yardımıyla temizlik çalışmalarına da başlandı. Ekipler, pazar alanlarında kireçleme ve ilaçlama da yapacak.

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