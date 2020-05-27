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  • Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi
Güncel

Bayramın son gününde Samsun'da 9 yeni pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

AA27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:30
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün hala insanlar arasında olduğu ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte asla rehavete kapılmamak gerektiği uyarısı yapıldı.

Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanılmasına, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim. Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir."

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