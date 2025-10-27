İSTANBUL 27°C / 13°C
Güncel

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Akın göreve başladı

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın, 'Bu makam bize bir emanet. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık.' ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde meclis üyelerinin oylarıyla göreve seçilen Akın, sonuçların açıklanmasının ardından gece göreve başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, "Bu makam bize bir emanet. 18 aydır hizmet alamayan Bayrampaşalı hemşehrilerimize yeniden hizmet etmek, ilçemizi hak ettiği noktaya taşımak için kollarımızı sıvadık." dedi.

Akın, yeni dönemde ilçenin her mahallesinde hizmet seferberliği başlatacaklarını, vatandaşların beklentilerine hızlı ve kararlı şekilde yanıt vereceklerini belirterek, Bayrampaşa'nın artık kaybedecek vaktinin olmadığını dile getirdi.

