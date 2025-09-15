Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Savcılık kararı ile yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumartesi günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ilk etapta aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında adreslerinde bulunmayan 9 zanlı daha ekiplerce yakalandı

Ekiplerin, adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri, emniyetin Fatih'teki Vatan Caddesi'nde yerleşkesinde devam ediyor. Diğer yandan gözaltı süreleri bu gece sona erecek olan zanlıların, Salı sabahı Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.