21 Eylül 2025 Pazar
  • Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk gölgesinde Başkanvekili seçimi: CHP'nin sandalye sayısı düştü
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk gölgesinde Başkanvekili seçimi: CHP'nin sandalye sayısı düştü

Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Öte yandan son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

21 Eylül 2025 Pazar 12:13
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk gölgesinde Başkanvekili seçimi: CHP'nin sandalye sayısı düştü
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı. Başkanvekili seçiminde, CHP Grubu İbrahim Kahraman, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi.

AK PARTİ VE MHP'NİN SANDALYE SAYISI YÜKSELDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Bayrampaşa Belediye meclisinde seçim devam ediyor.

Popüler Haberler
