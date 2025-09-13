Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Belediyesi binasına ve tespit edilen adreslere baskın gerçekleştirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve belediyenin üst düzey bürokratları da bulunuyor.

Ayrıca tespit edilen adreslerde aramalar devam ediyor.