13 Eylül 2025 Cumartesi
  • Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 07:41
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması genişletiliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sabah erken saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa Belediyesi binasına ve tespit edilen adreslere baskın gerçekleştirdi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Çok sayıda isim gözaltına alındı.

Hasan Mutlu

Gözaltına alınanlar arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve belediyenin üst düzey bürokratları da bulunuyor.

Ayrıca tespit edilen adreslerde aramalar devam ediyor.

Popüler Haberler
