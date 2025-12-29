Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması... 2 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Savcılık, şüpheli Bekir Önder'i "rüşvet almak" ve İbrahim Amedi'yi ise "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Albayrak ile Köse hakkında da "rüşvet almak" suçundan yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talep edildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nde görevli Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amedi ve şoför Hakan Köse yakalanmıştı.

