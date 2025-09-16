İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması! Hasan Mutlu dahil 20 kişi tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 20 kişi tutuklandı. 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Eylül 2025 Salı 19:56
Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması! Hasan Mutlu dahil 20 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki savcılık işlemleri tamamlandı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınan ifadelerin ardından aralarında Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Mutlu'nun da aralarında yer aldığı 20 kişi tutuklandı, 10 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

