İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2855
  • EURO
    50,7977
  • ALTIN
    6718.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması: Şüpheliler adliyede
Güncel

Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması: Şüpheliler adliyede

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturması: Şüpheliler adliyede
ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, soruşturma kapsamında yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheliye yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.