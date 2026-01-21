İSTANBUL 9°C / 5°C
Güncel

Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da, Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

