25 Ocak 2026 Pazar
  • Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Hasan Mutlu'nun kardeşi dahil 8 tutuklama
Güncel

Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Hasan Mutlu'nun kardeşi dahil 8 tutuklama

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Hasan Mutlu'nun kardeşinin olduğu da belirtildi.

25 Ocak 2026 Pazar 01:05
Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Hasan Mutlu'nun kardeşi dahil 8 tutuklama
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan'ın da arasında olduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

