3 Ocak 2026 Cumartesi
  • Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Tutuklananlar arasında ünlü baklavacı da var
Güncel

Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Tutuklananlar arasında ünlü baklavacı da var

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı. Sevk yazısında 'rüşvet vermek' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan tutuklananlardan birinin ünlü bir baklavacı olduğu belirtildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 01:05
Bayrampaşa dosyasında yeni gelişme: Tutuklananlar arasında ünlü baklavacı da var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ile "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturmada bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Cengiz Fison ile iş insanı Süleyman Köşkeroğlu polis ekiplerince mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Fison'un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amedi arasında gerçekleşen "rüşvet" suçuna aracılık ettiği belirtildi.

Yazıda, şüpheliler Fison ile Köşkeroğlu'nun "rüşvet vermek" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan savcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlik talep doğrultusunda Köşkeroğlu ile Fison'un tutuklanmasına, Yürür hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

