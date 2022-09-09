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Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'nda yangın

Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA9 Eylül 2022 Cuma 07:10 - Güncelleme:
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İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İtfaiye ekipleri, dairelerinde mahsur kalan vatandaşların tamamını çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, blok içindeki duman tahliye çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

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