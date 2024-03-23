İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bayrampaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı

Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kurtarılan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

IHA23 Mart 2024 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı
ABONE OL

Yangın, saat 11.00'da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında içeride mahsur kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaş ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.