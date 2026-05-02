Bayrampaşa'da 5 katlı iş yeri yandı

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan ve plastik malzeme satılan 5 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 3. katta başlayan yangın, plastik malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüdü. 4. ve 5. katlara da sıçrayan alevler, 3 katı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısının da çökmesine neden olan yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken sirayetin de önüne geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken 5 katlı iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi. Binada büyük hasar meydana getiren yangın ilgili yetkililer inceleme başlattı.