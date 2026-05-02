İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bayrampaşa'da 5 katlı iş yeri yandı

Bayrampaşa'da gece saatlerinde 5 katlı bir iş yerinin 3. katında başlayan yangın, hızla büyüyerek üst katlara sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye yayılmasını önlerken, 3 kat tamamen alevlere teslim oldu.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 07:09
ABONE OL

Yangın, saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan ve plastik malzeme satılan 5 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 3. katta başlayan yangın, plastik malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüdü. 4. ve 5. katlara da sıçrayan alevler, 3 katı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısının da çökmesine neden olan yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürülürken sirayetin de önüne geçildi. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken 5 katlı iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi. Binada büyük hasar meydana getiren yangın ilgili yetkililer inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.