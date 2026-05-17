Bayrampaşa'da alacak kavgası kanlı bitti: Bacağına çok sayıda kurşun isabet etti

İstanbul Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle husumet yaşadığı kişinin iş yerine giden şüpheli, silahla ateş açarak iş yeri sahibini bacaklarından yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 21:48 - Güncelleme:
İstanbul Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle yaşanan husumet, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Kocatepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen olayda bir kişi bacaklarından vurularak ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kaçan şüphelinin izini sürüyor.

ALACAK HUSUMET KAVGASI SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Kocatepe Mahallesi'nde F.İ. alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan N.S'ye ait iş yerine gitti.

Burada bir süre konuşan taraflardan F.İ. belinden çıkardığı silahla N.S.'ye ateş etti.

BACAĞINA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına çok sayıda kurşun isabet eden N.S. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin N.S'ye silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

