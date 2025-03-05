İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4418
  • EURO
    38,9643
  • ALTIN
    3412.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrampaşa'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Güncel

Bayrampaşa'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, kaçan sürücü yakalandı.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 14:13 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
ABONE OL

Kocatepe Mahallesi Şemsi Paşa Caddesi'nde Ramazan E. idaresindeki 06 BCA 476 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yayanın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücü Ramazan E'yi kaza yerine yakın bir yerde yakaladı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.