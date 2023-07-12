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Bayrampaşa'da dehşet! Anne ve babasını öldürdü

Bayrampaşa'da oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:48 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da dehşet! Anne ve babasını öldürdü
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Kartaltepe Mahallesi Çukurova Caddesi'nde beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A'yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Fatma A. ile Rahmi A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli Emre A. ise polis ekiplerince yakalandı.

Ölen çiftin komşuları, herhangi bir sorunu bulunmayan Emre A'nın anne ve babasına düşkün olduğunu ifade etti.

Polis merkezine götürülen Emre A'nın buradaki işlemleri devam ediyor.

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