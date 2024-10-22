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  • Bayrampaşa'da diş kliniğine kaçakçılık operasyonu! 50 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
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Bayrampaşa'da diş kliniğine kaçakçılık operasyonu! 50 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul'da bir diş hekimi ve iki ortağının işlettiği diş kliniğinde, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçlar ve tıbbi cihazların kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 153 bin 582 adet kaçak ilaç ve cihaz ele geçirilirken, kliniğin sahipleri gözaltına alındı.

DHA22 Ekim 2024 Salı 12:02 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da diş kliniğine kaçakçılık operasyonu! 50 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ilaçları halk sağlığını hiçe sayarak piyasaya süren kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmalarda polis ekipleri diş kliniğinin sahiplerini takibe aldı. Biri diş hekimi 3 ortağı olan klinik için yasadışı yollardan ilaç temin edildiği tespit edildi.

'ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ' KAYDI OLMAYAN İLAÇLARLA TEDAVİ

Ekipler söz konusu kliniği ve 3 ortağını fiziki takibe aldı. Çalışmaların ardından Bayrampaşa'daki kliniğe baskın düzenlendi. Baskında 3 kişi gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda şüphelilerin diş implantı, diş dolgusu, kanal tedavisi gibi birçok ağız ve diş sağlığı tedavisinde Sağlık Bakanlığı'nın 'Ürün Takip Sistemi' (ÜTS) kaydı olmayan yasadışı yollarla temin edilen ilaçları kullandığı tespit edildi.

Aldıkları ilaçları işyerinin bodrum katında depolayan, depo giriş kapısını kitaplıkla kapatan ve manyetik kart okutarak kitaplığı kapı gibi kullanan şüphelilerin kullandığı atölyenin gizli bölmesinde piyasa değeri 50 milyon lira olan, 153 bin 582 adet diş tedavisinde kullanılan ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 katlı diş kliniği ise belediye ekiplerince mühürlendi.

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