Bayrampaşa'da halde silahlı ve bıçaklı kavga

Kocatepe'de bulunan halde, dün akşam komşu iki esnaf arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada N.Ç.T, A.C.A, M.M.E, O.A. ve M.H.A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirdi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen O.Ş, M.Ş, T.Ş. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Çevik Kuvvet polisleri, önlem amaçlı olarak halde beklemeye devam ediyor.