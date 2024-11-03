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Bayrampaşa'da İETT otobüsü yardım için duran otomobillere çarptı: 2 ağır yaralı

Bayrampaşa, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Motosiklet sürücüsüne yardım etmek amacıyla duran taksi ve otomobile, arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Kaza sonucunda 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 10:12 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da İETT otobüsü yardım için duran otomobillere çarptı: 2 ağır yaralı
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa - Vatan Caddesi istikametinde Sağmalcılar Metro durağı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 34 GVC 822 plakalı motosikletle seyir halinde olan sürücü dengesini kaybederek düştü.

Motosiklet sürücüsüne yardım etmek için duran 34 TDF 35 plakalı taksi ve 34 BF 8949 plakalı otomobile arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü M.Ç. ağır yaralandı. 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapattı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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