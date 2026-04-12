  Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 kişi yaralandı
Güncel

Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 kişi yaralandı

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Metris Esenler bağlantı yolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken otomobil ağaca çarparak durabildi, bölgede trafik bir süre felç oldu.

AA12 Nisan 2026 Pazar 19:32 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 kişi yaralandı
Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAMYONET DEVRİLDİ, OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen 34 PGH 253 plakalı otomobil ile 34 EG 6704 plakalı kamyonet, Kocatepe Mahallesi Metris Esenler bağlantı yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, yol kenarındaki yeşillik alana savrulan otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

  • Bayrampaşa kaza
  • trafik kazası
  • kamyonet otomobil çarpışması
  • Kocatepe Mahallesi
  • İstanbul trafik

