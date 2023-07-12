Bayrampaşa'da kan donduran cinayet: Detaylar ortaya çıktı

Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde parçalara ayrılıp derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

CİNAYET ZANLISI ESKİ GAZETE ÇALIŞANI ÇIKTI



Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.