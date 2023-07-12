İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2023 Perşembe / 25 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1805
  • EURO
    29,1606
  • ALTIN
    1645.69
  • BIST100
    6342.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrampaşa'da kan donduran cinayet: Detaylar ortaya çıktı
Güncel

Bayrampaşa'da kan donduran cinayet: Detaylar ortaya çıktı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir evin dondurucusunda bulunan cesedin, Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada Kasadar'ın eski bir gazete çalışanı tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü tespit etti.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da kan donduran cinayet: Detaylar ortaya çıktı
ABONE OL

Oğlundan haber alamayan Mustafa Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde parçalara ayrılıp derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

CİNAYET ZANLISI ESKİ GAZETE ÇALIŞANI ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.