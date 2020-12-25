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Bayrampaşa'da kan donduran olay! Öldürüp böyle taşımışlar

Bayrampaşa'da Pakistan uyruklu kişiyi öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü şüpheliler yakalandı. Cesedin battaniyeye sarılıp taşınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA25 Aralık 2020 Cuma 13:06 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 13:06
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 Olay, 4 Aralık 2020 tarihinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü. 

Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A. öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi. 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen ceset bırakıldığı yerde bulundu.

Cesedin Edirne'de bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti. 23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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