Bayrampaşa'da kazanan Cumhur İttifakı oldu: Kritik görevler belli oldu

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin nisan ayı ilk oturumu, belediye hizmet binasında Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın yönetiminde yapıldı.

Toplantıda, belediye meclis başkanlık divanı ile daimi encümen ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyelerinin seçimi yapıldı.

Cumhur İttifakı, belediye meclisi 1. başkan vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Ali Altınkılıç'ı, meclis 2. başkan vekilliği görevine ise MHP Meclis Üyesi Ali Rıza Bozyurt'u teklif etti.

CHP grubu ise 1. başkan vekilliği için Recep Öztürk'ü, 2. başkan vekilliği için ise Musa Demir'i aday gösterdi.

Gizli oyla yapılan seçimde Altınkılıç ve Bozyurt 22'şer oy alarak yeni meclis başkan vekilleri oldu. CHP adayları Öztürk ve Demir ise 14'er oy aldı.

Yapılan gizli oylama sonucu divan katipliğine ise AK Partili Meclis Üyeleri Zülal Efe, Murat Salman, Şükrü Sönmez ve İlhan Yılmaz seçildi.

Cumhur İttifakı'nın teklifi ile aday olan AK Partili Kenan Bıçak, Turgay Çetin ve Faruk Layık da seçimle daimi encümen üyesi oldu.

Mecliste ayrıca, TDBB'ye ilişkin 6 Ekim 2025 tarih ve 83 sayılı meclis kararı sonlandırılarak yeni asil ve yedek üye seçimi yapıldı.

Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği bağımsız meclis üyeleri Ali Karahasanoğlu asil üye, İbrahim Soytürk ise yedek üye olarak TDBB'ye seçildi.

Meclis toplantısında diğer gündem maddeleri de görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edildi.