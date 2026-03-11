Bayrampaşa'da korkutan yangın: Depo alevlere teslim oldu

Yangın, saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Binanın dış bölümünde bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan yangını ve yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbarı etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucu depoda hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları bir süre devam etti. Söndürülen yangın da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.