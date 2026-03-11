İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

Bayrampaşa'da korkutan yangın: Depo alevlere teslim oldu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 3 katlı tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 14:04
Bayrampaşa'da korkutan yangın: Depo alevlere teslim oldu
Yangın, saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi.

Binanın dış bölümünde bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda çıkan yangını ve yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbarı etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonucu depoda hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları bir süre devam etti. Söndürülen yangın da herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

