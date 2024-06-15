İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2024 Cumartesi / 9 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel

Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da 2 hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolunda Topkapı istikametine giden Eyüp Demir yönetimindeki 34 FYF 738 plakalı hafif ticari araç, aniden önüne geçen 59 AHV 821 plakalı hafif ticari araca çarptı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Öndeki araç bariyerlere çarpıp savrulurken, Demir'in kullandığı araç kontrolden çıkarak devrildi.

Demir, kazayı yara almadan atlatırken diğer araçtaki Muhammed Emin Çelen, Ömer Çağan ve Bilal Kahveci yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.