İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bayrampaşa'da restoranın bacasında yangın

Bayrampaşa'da restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

AA1 Şubat 2026 Pazar 13:46 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da restoranın bacasında yangın
ABONE OL

Yıldırım Mahallesi Şehit Balkan Caddesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katındaki restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın restoranın içine de hafif sıçrarken, oluşan duman nedeniyle üst katlarda bulunanlar binadan çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Sokak sakinlerinden Yasin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesler üzerine dışarı çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Öztürk, babasının ve çevredekilerin yangın tüpleriyle olaya müdahale etiğini dile getirerek, yangının iş yerinden kızgın yağ dökülmesi üzerine çıktığını düşündüğünü aktardı.

Yasin Öztürk, bina sakinlerini telefonla arayarak dışarı çıkmalarını sağladıklarını belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.