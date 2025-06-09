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Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da bariyere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 07:19 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolu hal yolunda seyreden Fatih K. (28) idaresindeki 34 YL 7997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla atarak, yeşil alana düştü.

Kazada otomobilin sürücüsü Fatih K. hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fatih D. ve İslam Y. ile hafif yaralanan Aytaç E. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sürücü Fatih K'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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