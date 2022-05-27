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Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın: 1 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 11:54 - Güncelleme:
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Terazidere Mahallesi Samyeli Sokak'taki 4 katlı tekstil atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiden 2'si itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, içeride mahsur kalan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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