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Bayrampaşa'da yangın paniği

Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

DHA13 Eylül 2021 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 17:27
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Yangın, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Öte yandan Yangın sonucunda çatıdaki güvercinlerin yandığı da öğrenildi.

Yangını gören Mustafa Pehlivan, "İlk başta çatının kapısı yanmış. Sonra söndürmüşler kapıyı. Şimdi yangın devam ediyor. İçeride mahsur kalan yok bildiğimiz kadarıyla. Güvercinleri vardı içeride. Hepsi canlı canlı yanıyor" dedi.

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