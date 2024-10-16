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  • Bayrampaşa'daki aile katliamında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı katilin kızı müebbet istedi
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Bayrampaşa'daki aile katliamında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı katilin kızı müebbet istedi

Bayrampaşa'da eşini ve kızını silahla vurarak öldüren Seydi Şahin, ifadesinde 'Önce korkutmak istedim sonra gözümü kapatıp vurdum' dedi. Katil zanlısının diğer kızı ise babası için 'müebbet' istediği.

DHA16 Ekim 2024 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Bayrampaşa'daki aile katliamında yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı katilin kızı müebbet istedi
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Bayrampaşa'da 30 Mayıs'ta meydana gelen olayda, eşiyle tartışan Seydi Şahin, tartışma sırasında eşi Nazime Şahin ve kızı Fatmanur Şahin'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Seydi Şahin hakim karşısına çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seydi Şahin'in yanı sıra, çocukları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Fatma Şahin'in diğer kızı Emine Şahin ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Emine Şahin, "Katilin idam edilmesini istiyorum. Benim annem bir gün bile gün yüzü görmedi. Konuştuklarının hepsi yalan. Benim kardeşim öğretmendi. Bizi annesiz bıraktı. Sinirden konuşamaz hale geldim. Hapisten çıkmasını istemiyorum. Sekiz kurşun nedir?" ifadelerini kullandı.

'SİLAHI SURİYELİ BİRİNDEN ALDIM'

Duruşmada savunma yapan Seydi Şahin ise, "Olay günü eşim, telefonda bana hakaret içeren ifadeler kullanarak konuştu. Biz tartıştık. Elim titriyordu sinirden, kızım da yanımızdaydı. 2018'de Suriyeli birinden aldığım tabancayla yanına gittim. Korkup telefonu kapatır, sesini keser, korkar, benim de öfkem diner diye düşündüm ama öyle olmadı. Ayağına ateş edecektim ama beni görünce susmadı, yüzümü yan tarafa çevirerek birkaç el ateş ettim" dedi.

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