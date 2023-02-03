Bayrampaşa'ya 'temalı' Millet Bahçesi! Dikkat çeken 'Necmettin Erbakan' detayı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede bulunan bir otelde gerçekleştirilen istişare toplantısında basın mensuplarıyla buluştu.

Program, Başkan Aydıner'in basın mensuplarıyla birlikte kamera ve fotoğraf makinesi şeklinde yapılan özel pastayı kesmesiyle başladı.

Yemek servisi yapıldığı sırada konuşma yapan Başkan Aydıner, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yerel ve ulusal medyadan birçok basın mensubunun bir araya geldiği toplantıya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da katıldı.

Geceye ev sahipliği yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Siz saygıdeğer basın mensuplarısınız dolayısıyla sizlerle birlikte olmak bu gecenin anlamını ortaya koyuyor. Biz nasıl bir kamu hizmeti yapıyorsak sizler de aynı şekilde bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Haberi bize iletiyorsunuz, siz olmasanız biz haberi nereden öğreneceğiz? Veya benim yaptığım projeyi siz olmasanız ben nasıl ileteceğim halkıma, seçmenime? Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

NECMETTİN ERBAKAN'IN GÜMÜŞ MOTOR'U ÜRETTİĞİ ARAZİYE ANLAMLI ESER

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kurduğu İstanbul Bayrampaşa'daki Pancar Motor Fabrikası'nın 40 dönümlük arazisi, "Millet Bahçesi" oluyor.

Başkan Aydıner, bu anlamlı eserin detaylarını da basın mensuplarıyla paylaştı.

Aydıner, Millet Bahçesi'nin içerisinde Erbakan'ın ürettiği motorların sergileneceği bir müzenin de yer alacağını belirtti.

SANAYİNİN ULUSALLAŞMA MÜCADELESİNDE BİR NEFER: GÜMÜŞ MOTOR

1956 yılında Necmettin Erbakan tarafından kurulan Türkiye'nin ilk dizel fabrikası Gümüş Motor, sanayinin ulusallaşması için mücadele etti.

Gümüş Motor, 1960'da seri üretime geçti ve piyasada 7000 lira civarındaki motorların muadilini 5000 liradan satmaya başladı.

Erbakan'ın Genel Müdürlüğü bırakmasından hemen sonra şirketin ismi Pancar Motor olarak değiştirildi.

Ancak işler takip eden yıllarda yolunda gitmedi. Yavaş yavaş düşen üretim verimi, üretim kapasitesinin artmaması (hatta her yıl düşmesi), yükselen maliyetler ve artan rekabet ile Pancar Motor yavaş yavaş gücünü yitirdi ve birçok defa iflas etme noktasına geldi.

Fakat yıllar ilerledikçe, sektörün önde gelen küresel motor firmaları, bu yerli sanayi hamlesini sabote etti.

Yarım asırlık Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikası sessizce kapatılırken, geriye Pancar Motor'un son Genel Müdürü Yalçın Arsan'ın şu sözleri kaldı;

'Kimilerine göre zamanı doldu, kayboldu gitti. Bana göre ise Pancar Motor büyük potansiyeli olan ama niteliksiz, vizyonsuz ve sorumsuz sahibi tarafından umursanmayan bir şirketti. Türk sanayisi için ise kaçmış bir fırsattı. Yaratmak için 56, kaybetmek için sadece birkaç yıl gereken, kocaman ve ulusal bir fırsat...'

İşte genç bir mühendisin hayaliyle ortaya çıkan Gümüş Motor'un yarım asrı aşan hikayesi böyle dramatik bir sonla neticelendi.