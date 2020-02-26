İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1622
  • EURO
    6,7114
  • ALTIN
    326.263
  • BIST100
    114469
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlara suçüstü
Güncel

Baz istasyonundan akü çalmak isteyen hırsızlara suçüstü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir baz istasyonundan akü çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak tutuklandı.

HABERİN
VİDEOSU
AA26 Şubat 2020 Çarşamba14:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 14:57

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konakoğlu Mahallesi'ndeki bir binanın üst katında bulunan baz istasyonunda şüpheli kişilerin olduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, baz istasyonundan 8 aküyü sökerken şüpheliler H.N.Ç. ve Y.E.Y'yi yakaladı.

H.N.Ç. ve Y.E.Y'nin, iki farklı baz istasyonu akü hırsızlığının da şüphelileri olduğu belirlendi.

Zanlıların 3 farklı olayda çaldığı toplam 20 akü polis ekiplerince şirketlere teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Polisin ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist yaşadıklarını anlattı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı

314 milyon dolarlık Patriot sözleşmesi imzalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.