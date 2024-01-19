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Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılacak! Kararlar Resmi Gazete'de

Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

AA19 Ocak 2024 Cuma 06:13 - Güncelleme:
Bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarılacak! Kararlar Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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