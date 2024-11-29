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Bazı araç ve arabaların ithalatına gözetim

Bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacak.

AA29 Kasım 2024 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Bazı araç ve arabaların ithalatına gözetim
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Bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bazı forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarının ithalatında birim gümrük kıymetleri kilogram başına olmak üzere 4 ila 8 dolar arasında değişen tutarlarda gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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