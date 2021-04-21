Bazı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:32 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç merkeze alındı.

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine Bayram Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğüne Afşın Burak Bostancı, Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine Suat Ünal atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Çelebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez görevden alındı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.