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Bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

  • AA
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